В Волоколамске торжественно посвятили в студенты колледжа более 450 первокурсников

Более 450 новых учащихся официально влились в студенческое сообщество Волоколамского филиала Красногорского колледжа в рамках традиционного торжественного мероприятия «Посвящение в студенты 2025». Церемония состоялась в местном дворце спорта «Лама».

Как сообщают организаторы, подготовка к празднику велась с начала сентября, и результаты превзошли ожидания. Программа включала творческие выступления с песнями, стихотворными композициями и хореографическими номерами. Особенностью события стал конкурс между специальностями, где первое место завоевали будущие медработники, обучающиеся по направлению «Лечебное дело».

Вторую позицию заняли студенты, осваивающие «Правоохранительную деятельность», а третье место досталось учащимся специализации «Пожарная безопасность». Кульминацией вечера стало произнесение «Клятвы студента», символически закрепившей переход вчерашних школьников в новый статус. Старшекурсники активно поддерживали новичков, создавая атмосферу единства студенческого сообщества.

