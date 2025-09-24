В Волоколамском округе дан старт конкурсу «Педагогический дебют»

В Волоколамской средней школе №2 состоялось открытие муниципального этапа конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов с опытом работы до трех лет.

В этом году за звание лучших соревнуются восемь перспективных специалистов.

Среди конкурсантов:

Абрамочкина Наталья Игоревна (Волоколамская школа №2)

Димова Лилия Евгеньевна (Гимназия №1 г. Волоколамска)

Руденко Полина Андреевна (Волоколамская школа №3)

Тайхриб Татьяна Васильевна (Привокзальная средняя общеобразовательная школа)

Чернова Карина Алексеевна (Осташевская средняя общеобразовательная школа)

Чернова Ольга Романовна (Сычевская средняя общеобразовательная школа)

Шамарина Любовь Эдуардовна (Спасская средняя общеобразовательная школа)

Эктова Мария Александровна (Ярополецкая средняя общеобразовательная школа).

С приветственным словом к участникам и их опытным наставникам обратилась заместитель главы Волоколамского муниципального округа Марина Арестовна Марнова. Она подчеркнула важность педагогической профессии и выразила участникам наилучшие пожелания в соревновании.

Первый тур конкурса включал в себя подготовку и презентацию на тему «У меня это хорошо получается». Этот этап прошел 23 сентября, где молодые педагоги представили свои личные истории и поделились инновационными подходами, используемыми в их работе.

Второй этап предполагает проведение открытого урока, где учителя смогут продемонстрировать свое мастерство перед учениками и членами экспертного жюри. Уроки будут проходить с 24 по 29 сентября. Окончательные результаты конкурса будут объявлены 1 октября.

Победитель получит право представлять Волоколамский округ на областном уровне, который запланирован на ноябрь.