В Воронеже открылась самая большая школа в стране

Самая большая школа в России открылась в Воронеже, передает корреспондент РИА Новости.

Образовательный центр «Содружество» построен в Коминтерновском районе Воронежа в рамках соглашения Воронежской области и Белоруссии.

Новая школа рассчитана на 2860 учеников. Учебный год начнут школьники 110 классов.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в приветственной речи по видеосвязи назвала новое учреждение «школой будущего, не имеющей аналогов».

В кровле крыши будет установлена обсерватория. Площадь кабинетов можно будет изменять за счет сдвижных перегородок. В холлах оборудуют игровые элементы, например, интерактивную песочницу – для младших школьников.