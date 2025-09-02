В Зарайске открыли современную школу для 825 учеников

В Зарайске состоялось открытие нового корпуса МАОУ «Средняя школа № 1 им. В. Н. Леонова» в ознаменование Дня знаний.

В этот знаменательный день, приуроченный к началу учебного года, был дан старт работе современной школы. На торжественной церемонии присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутат Государственной Думы Никита Чаплин, депутат Московской областной думы Игорь Исаев, глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко, представители администрации, педагогический коллектив, родители и учащиеся.

«День знаний — это всегда смесь эмоций: трепет первоклассника, держащего за руку родителя, уверенность выпускника, стоящего на пороге новых свершений, и мудрая радость учителей», — отметил Виктор Петрущенко, глава м.о. Зарайск.

Он акцентировал внимание на том, что новое здание школы оборудовано удобной мебелью и передовыми учебными материалами, а прилегающая территория включает зоны для отдыха и спортивные сооружения.

«Вместо стандартных кабинетов здесь созданы просторные и хорошо освещенные классы, два современных спортивных зала, вместительная столовая, рассчитанная на 413 приемов пищи, и актовый зал для 300 зрителей. Все это полностью соответствует актуальным требованиям к образовательным учреждениям», – добавил Виктор Петрущенко.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что это целый комплекс образовательных учреждений, который включает в себя новое здание школы, рассчитанное на 825 учеников, школу в деревне Авдеево и три детских сада.

«Школа функционирует по системе полного дня — с 8 утра до 6 вечера. Ученики имеют возможность оставаться после уроков для занятий спортом, посещения кружков, выполнения домашних заданий под руководством педагогов. Также для подвоза детей к школе предусмотрено три школьных автобуса», – сообщил Андрей Воробьев.

Завершил свое выступление Виктор Петрущенко: