В Зарайске состоялся День открытых дверей в современной школе

Мероприятие привлекло более полутысячи родителей и учеников, стремящихся узнать больше о передовом образовательном окружении и пообщаться с преподавателями. Школа работает по графику полного дня, учебный процесс начинается в 8 утра и продолжается до 6 вечера. В настоящее время в школе обучается 802 ученика, включая 68 первоклассников.

В рамках Дня открытых дверей родители получили возможность оценить материально-техническую базу школы. Они осмотрели светлые классы, оборудованные новейшей техникой, специализированные лаборатории и творческие мастерские. Также были посещены два спортивных зала, просторный актовый зал, рассчитанный на 300 мест, современная столовая с 413 посадочными местами и оборудованная зона для отдыха на спортивной площадке.

На мероприятии присутствовал глава округа Виктор Петрущенко, который лично пообщался с родителями и ответил на их запросы. Основной темой обсуждения стала установка скамеек у входа в школу, реализация которой запланирована до конца текущего месяца.

Помимо этого, поднимался вопрос организации транспортировки учащихся из поселков Завод строительных материалов и Текстильщиков на новом школьном автобусе. Проект строительства тротуара, который обеспечит безопасное передвижение и уменьшит путь до школы, включен в планы на 2026 год.

Данное мероприятие стало важным этапом в укреплении взаимопонимания между родителями и педагогами, а также в определении дальнейших направлений развития системы образования в Зарайске.