В здании МФЦ города Пушкино состоялся информативный тур для студентов Техникума имени С.П. Королева

Во время ознакомительной экскурсии студенты узнали о ключевых задачах, решаемых МФЦ, изучили процедуру обработки документов, а также о значимости работы персонала в организации удобного и результативного взаимодействия между населением и государственными органами.

Ирина Левченко, руководитель МФЦ городского округа Пушкинский, отметила ценность подобных инициатив:

«Мы стараемся не только продемонстрировать студентам структуру и специфику работы нашей организации, но и стимулировать их интерес к будущей профессиональной деятельности. Необходимо, чтобы молодые кадры имели четкое представление о нюансах сферы, в которой им предстоит реализовать свой потенциал. Радует, что среди наших сотрудников уже успешно работают выпускники этого авторитетного учебного заведения».

Посещение МФЦ, расположенного по адресу: г. Пушкино, Московский пр-т, д.54А, стало полезным опытом для студентов, расширив их представление о механизме оказания государственных услуг.