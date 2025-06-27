ВДНХ впервые станет площадкой для выпускного

В ночь с 27 на 28 июня московские школьники отпразднуют свой выпускной, который впервые пройдет на территории ВДНХ. По словам заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой, в мероприятии примут участие более 45 тыс. человек, включая выпускников, их родителей и преподавателей.

Ракова подчеркнула, что для выпускников выступят свыше 55 артистов, выбранных ими самостоятельно. Главной площадкой праздника станет ВДНХ, являющийся одним из символов Москвы. Ожидается более 45 тыс. гостей.

На территории ВДНХ будет развернута масштабная развлекательная программа, включающая шоу, игры и интерактивные мероприятия. Выпускники смогут проявить себя в различных областях, таких как музыка и искусство, посетить экскурсии в павильонах ВДНХ, принять участие в танцевальных конкурсах и сайкл-тренировках, отметила заместитель мэра.

В этом году выпускной вечер пройдет под девизом «Код поколения», сообщила Ракова. Каждая площадка мероприятия будет отражать ключевые ценности современных выпускников, такие как стремление к самореализации, интерес к технологиям, любовь к творчеству и осознанный выбор будущей профессии.

В рамках праздника будет организовано более 15 тематических площадок. Выпускников будут приветствовать на красной ковровой дорожке.

Гости смогут посетить иммерсивное представление и ночные экскурсии в павильонах ВДНХ. До 03:00 будет предоставлена возможность бесплатного посещения нескольких музеев. Развлекательная программа завершится в 04:00, после чего начнутся дискотеки на главной и танцевальной площадках, которые продлятся до шести утра.

Ранее сообщалось, что выступление народной артистки России Надежды Кадышевой на празднике для выпускников «Алые паруса» принесет ей доход, превышающий 15 млн руб.