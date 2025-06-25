Надежда Кадышева выступит на «Алых парусах» за 15 млн руб.

Выступление народной артистки России Надежды Кадышевой на празднике для выпускников «Алые паруса» принесет ей доход, превышающий 15 млн руб. Об этом заявил продюсер Сергей Дворцов, передает издание «Абзац».

Ожидается, что именно исполнительница знаменитой песни «Плывет веночек» станет главной звездой мероприятия. Перед выпускниками певица представит свои наиболее известные хиты, которые приобрели широкую популярность и у молодежи. Фестиваль запланирован на 28 июня и пройдет в Санкт-Петербурге.

По мнению продюсера, благодаря новой волне популярности среди поколения Z, артистка еще как минимум десять лет будет оставаться востребованной и обсуждаемой фигурой в музыкальной индустрии.

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