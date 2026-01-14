Вдовам участников СВО упростят поступление в вузы и колледжи

Вдовы участников специальной военной операции могут получить новый шанс на профессиональную реализацию. Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предоставит им особые права при поступлении в университеты и колледжи. Суть инициативы — помочь молодым женщинам, оставшимся с детьми, быстро получить востребованную специальность и надежную опору для семьи. Парламентарий Никита Чаплин объясняет, что проблема здесь очень конкретная. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, после потери кормильца многие вдовы вынуждены одновременно работать, воспитывать детей и пытаться готовиться к экзаменам. Это почти невозможно. Новый закон призван снять эти барьеры, восстановив социальную справедливость. Он уравнивает в правах вдов с семьями погибших военнослужащих, для которых аналогичные квоты уже действуют.

Депутат отметил, что законопроект предлагает комплекс мер. Вдовы смогут поступать на бакалавриат и специалитет без вступительных испытаний. При равных баллах с другими абитуриентами у них будет преимущественное право на зачисление. Для поступления в колледжи или техникумы не будут иметь значения оценки в школьном аттестате. Кроме того, рассматривается вопрос о бесплатном обучении на подготовительных отделениях федеральных вузов, что поможет подтянуть знания. Эти шаги создают непрерывную образовательную траекторию — от подготовительных курсов до диплома о высшем или среднем профессиональном образовании. Такой подход дает не просто льготу, а возможность кардинально изменить жизнь: освоить профессию мечты, обрести финансовую самостоятельность и уверенность в будущем для себя и своих детей.

По его мнению, принятие этого закона станет значимым актом социальной поддержки. Он направлен не только на материальную помощь, но и на восстановление жизненных перспектив тех, кто столкнулся с тяжелой утратой. Это инвестиция в человеческий капитал, позволяющая вдовам героев заново построить свое благополучие и обеспечить семьи.

