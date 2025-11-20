Видновская школа вошла в рейтинг лучших в России

Федеральный знак качества образования был присвоен гимназии в рамках общероссийского проекта «Знак качества для образовательных организаций». Как отметил заместитель главы Ленинского городского округа Иван Гетман, ключевыми целями данной инициативы являются не только идентификация школ с выдающимися академическими результатами, но и формирование реестра лучших практик для их последующего распространения в регионах страны.

Всего в рейтинг лучших образовательных учреждений Московской области вошли 107 школ, причем 30 из них, включая Видновскую гимназию, отмечены по направлению «Высокие образовательные результаты», а еще 77 подмосковных школ получили знак качества за «Высокую культуру оценивания».

Проект работает как система добровольной сертификации, позволяя родителям ориентироваться в образовательном пространстве страны и выбирать школы с подтвержденным уровнем преподавания. Для педагогического коллектива гимназии федеральное признание стало результатом системной работы – учреждение является флагманской школой округа, чей опыт теперь будет распространяться на другие регионы.

Школы-лауреаты становятся ресурсными центрами для повышения квалификации учителей и разработки образовательных стандартов. Для родителей знак качества служит объективным ориентиром при выборе школы, показывая, где образовательные результаты достигаются за счет эффективной педагогической работы, а не завышенных оценок. Система, оценивающая 970 школ по стране по направлению «Высокая культура оценивания», дополнительно гарантирует, что успехи учеников отражают реальный уровень знаний, а не формальное выполнение нормативов.