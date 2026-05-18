Водители сообщили властям, что массово пробивают колеса на рязанской трассе

Жители Рязанской области пожаловались на состояние дороги Ласково — Деулино, где автомобилисты один за другим пробивают колеса. На проблему обратил внимание губернатор Павел Малков, и 18 мая вопрос вынесли на заседание регионального правительства, передает RZN.info .

Как пояснила министр транспорта и автомобильных дорог региона Антонина Черских, общая протяженность магистрали составляет 27,1 километра. В 2026 году планируется отремонтировать 11,2 километра пути вблизи сел Картаносово, Поповка и Деулино. Стоимость работ оценивается в 184 миллиона рублей. Дорогу уже включили в шестилетний план ремонта дорожной сети региона, контракт на первый этап заключат в текущем году, а оставшиеся участки приведут в порядок в 2027-м.