Володин предложил обсудить целесообразность сдачи ОГЭ для колледжей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил комитетам Государственной Думы рассмотреть целесообразность сдачи ОГЭ после девятого класса для тех, кто планирует продолжить образование в колледже или техникуме, передает ТАСС.

Володин также поручил комитету по образованию провести обсуждение с педагогами, родителями и специалистами относительно снижения нагрузки на учащихся.

Депутаты подняли эту тему, и Володин добавил, что к обсуждению следует привлечь и профильного министра. Он подчеркнул важность заботы о здоровье детей и необходимости устранения избыточной нагрузки, которая наблюдается в современных школах.

Председатель комитета Госдумы по образованию Ирина Белых, в свою очередь, отметила, что в образовательных учреждениях фактически не соблюдается требование о том, что объем домашнего задания не должен превышать 30% от объема учебного времени в классе.

Ранее Володин запустил в Telegram опрос об ограничении приема детей мигрантов в школы.