Володин запустил в Telegram опрос об ограничении приема детей мигрантов в школы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался у российских граждан в своем аккаунте в Telegram, как они относятся к внесенному накануне на рассмотрение парламентариев законопроекту, запрещающему мигрантам обучать в российских школах своих детей, если отпрыски не владеют русским языком.

13 ноября стало известно, что проект закона о запрете на зачисления в российские общеобразовательные учреждения (школы) детей мигрантов, не владеющих русским языком, внесут в нижнюю палату парламента уже на следующей неделе.

«Готовим к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Правильно, чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование», — такой вопрос задал Володин подписчикам в соцсетях.

К настоящей минуте высказали свое мнение более 8 тысяч подписчиков Володина. Из общего числа проголосовавших подавляющее большинство (95%) ответили «Поддерживаю», 3% высказались против законопроекта и 2% признались, что их это мало волнует.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах задержали двоих мигрантов, похитивших со стройплощадки оборудование на 1 млн рублей.