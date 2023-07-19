Волонтер из подмосковного Видного рассказал детям о роли животных в годы ВОВ

Волонтер историко-культурного отдела Дворца культуры «Видное» Петр Свирин провел интересную встречу с ребятами, которые отдыхают в лагере «Родничок».

Дети услышали увлекательный рассказ о большой роли, которую сыграли в годы Великой Отечественной войны кошки, собаки, голуби. Речь спикера добавлялась видеорядом и фотографиями. Многие ребята впервые услышали про подвиги легендарного пса Джульбарса, который спас жизни людей, разминировав тысячи мин и снарядов.

В завершение встречи был показан фильм о фронтовой собаке, сделанный коллективом историко-культурного отдела ДК «Видное».

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