Восемьдесят семь вузов России поддержали премию Росприроднадзора

Восемьдесят семь российских вузов поддержали премию Росприроднадзора «Экология — дело каждого», сообщила глава ведомства Светлана Радионова. По ее словам, лауреаты и победители премии получают преференции при поступлении в эти образовательные учреждения.

Все лауреаты, победители и призеры премии получают от вузов от одного до десяти баллов. Это помогает им при поступлении на бюджет или целевое обучение, а также при получении гранта.

«Премия дает возможность социального лифта участникам со всей страны, поскольку нас поддержали лучшие вузы во многих российских регионах. И мы благодарим ректоров за сотрудничество и содействие», - сказала Радионова.

В числе вузов, поддержавших премию, — ВШЭ, РУДН, Национальный исследовательский Томский государственный университет, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МАИ и другие учреждения.

Подробная информация об условиях начисления баллов представлена на официальных интернет-порталах вузов, а также в приемных комиссиях учреждений.