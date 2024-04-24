Воспитанницы Можайской воспитательной колонии готовятся к ГИА

Воспитанницы Можайской воспитательной колонии готовятся к сдаче государственной итоговой аттестации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Подмосковью.

Как рассказала директор школы, действующей на территории колонии, Ольга Князькова, всем воспитанницам рассказали о сроках сдачи экзаменов, обязательных предметах, а также о возможности пройти аттестацию досрочно.

«Так, в марте одна из учениц воспользовалась этим правом и сдала в досрочный период экзамены по русскому языку, математике в форме ГВЭ за курс среднего общего образования и получила аттестат», - отметила педагог.

В декабре пятнадцать воспитанниц, учащихся в одиннадцатос классе, получили «зачет» по итоговому сочинению. В феврале четыре девятиклассницы прошли собеседование по русскому языку.

Тренировочные контрольные для учащихся девятых и одиннадцатых классов проводились в течение всего учебного года.

Девятиклассницы выбрали для сдачи географию и обществознание, одиннадцатиклассницы — историю и обществознание.