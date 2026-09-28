Все работы хороши: в Пушкино школьники смогли ознакомиться с интересными вакансиями

Мероприятие организуют два раза в год в рамках муниципального проекта «7 шагов к профессии». Программа помогает выпускникам определиться со специальностью и узнать, какие направления подготовки доступны в ведущих вузах и колледжах Москвы и Подмосковья. К проекту подключены 22 образовательных учреждения.



Как сообщила директор МБОУ ДПО «Методический центр» Наталья Ермолаева, каждый участник может лично уточнить актуальные направления подготовки в текущем году, узнать проходные баллы, а также посетить профориентационные мастер-классы.



Родители и школьники высоко оценивают такой формат: он экономит время и силы на поиск информации. В этом году участие приняли свыше 80% учеников округа, а всего к выпуску готовится порядка 4 тыс. человек.