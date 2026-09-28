Все работы хороши: в Пушкино школьники смогли ознакомиться с интересными вакансиями
Фото: [телеканал «Пушкино ТВ»]
Ежегодная ярмарка профессий прошла в субботу 26 сентября в Образовательном комплексе №9 города Пушкино. Ученики 8–11 классов смогли примерить на себя роль химика-технолога, получить базовые навыки дактилоскопии — науки о снятии и анализе отпечатков пальцев — и разобраться, из чего состоит снаряжение пожарного.
Мероприятие организуют два раза в год в рамках муниципального проекта «7 шагов к профессии». Программа помогает выпускникам определиться со специальностью и узнать, какие направления подготовки доступны в ведущих вузах и колледжах Москвы и Подмосковья. К проекту подключены 22 образовательных учреждения.
Как сообщила директор МБОУ ДПО «Методический центр» Наталья Ермолаева, каждый участник может лично уточнить актуальные направления подготовки в текущем году, узнать проходные баллы, а также посетить профориентационные мастер-классы.
Родители и школьники высоко оценивают такой формат: он экономит время и силы на поиск информации. В этом году участие приняли свыше 80% учеников округа, а всего к выпуску готовится порядка 4 тыс. человек.