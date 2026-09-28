В Подмосковье назвали округа-лидеры по количеству объектов на торгах

На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на земельно-имущественные торги 222 объекта, наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Волоколамский, Дмитровский и Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в м.о. Волоколамский – более 35 лотов, в м.о. Дмитровский – более 200 лотов, а в г.о. Ступино – более 185 лотов. Так, например, в муниципальном округе Волоколамский в собственность можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 12 соток, расположенный в деревне Солодово. Новый собственник земли сможет не только построить свой дом для жизни, но и разнообразно проводить загородный досуг. Начальная цена земли на торгах составляет – 522 076,23 рубля.

Напоминаем, что детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.