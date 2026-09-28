На новом производстве в Ступине будут выпускать более 2 млн деталей для мебели

Новый цех позволит наладить в Ступино массовый выпуск металлической мебельной фурнитуры — креплений, держателей, фиксаторов и других деталей, там будут производить более 2 млн деталей в год. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Сырье будут поставлять с литейно-механических заводов региона, а готовые изделия — мебельным производствам и в розничную торговлю. Предприятие уже готово на 90%. Производство разместят в одноэтажном здании площадью более 3 тыс. кв. м вблизи села Константиновское. Для выпуска продукции будут использовать как имеющееся, так и новое оборудование.

На данный момент к зданию подключают наружные инженерные сети и настраивают технологическое оборудование. Завершить строительство планируют до конца 2026 года.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.