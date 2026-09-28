Невролог объяснила, как отличить паническую атаку от инфаркта

Врач Бутенко перечислила отличия панической атаки от сердечного приступа

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Боль в груди и внезапный страх легко списать на паническую атаку, но те же симптомы могут сигналить об инфаркте. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач напомнила: у панической атаки и сердечного приступа много общего. Это учащенное сердцебиение, нехватка воздуха, головокружение, потливость, дискомфорт в груди. При панической атаке симптомы нарастают стремительно: человеку кажется, что он вот-вот умрет, появляется дрожь, немеют руки и область вокруг рта. Затем приступ идет на спад, хотя слабость и тревога остаются.

При инфаркте боль в груди чаще давящая, жгучая или сжимающая. Иногда вместо нее — тяжесть за грудиной. Отдает в руку, плечо, спину, шею, нижнюю челюсть. Добавляются холодный пот, тошнота, одышка и резкая слабость. Бутенко предупредила: особенно насторожиться стоит, если сильная боль или сдавление появились впервые и не проходят. При одышке, холодном поте, выраженной слабости или потере сознания нужна экстренная помощь.

Невролог подчеркнула: панической атакой нельзя объяснять впервые возникшую сильную боль в груди, пока не исключены опасные причины. Сам по себе страх еще не доказывает, что приступ имеет психологическую природу.

Ранее ученые связали механическую нагрузку на кости с восстановлением мозга после инсульта.

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