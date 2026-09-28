В Подмосковье на торги выставили еще 222 новых объекта

На прошлой неделе комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 222 объекта, из которых 102 земельных участка в аренду, 94 земельных участка на продажу, девять зданий с земельным участком на продажу, здание с земельным участком в аренду, пять нежилых помещений на продажу, восемь нежилых помещений в аренду, а также объект под водопользование и два объекта под недропользование. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, в городском округе Ступино на 20 лет сдается в аренду земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 10 соток, расположенный в деревне Николо-Тители. Начальная цена — 34 765,71 рублей в год. В Дмитровском муниципальном округе продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью почти 12 соток, расположенный в деревне Поздняково. Начальная цена 696 998,16 руб.

Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.