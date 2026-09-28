В Подольске до конца 2027 года построят новый детский сад

Здание детского сада № 5 в Подольске, построенное более полувека назад, снесут для построения нового, завершить строительство планируется в IV квартале 2027 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Новый детский сад будет трехэтажным, его площадь составит почти 2,7 тыс. кв. м. В здании разместят восемь групп по 25 воспитанников — от малышей до детей шести-семи лет. У каждой группы будут отдельные помещения для игр, сна и переодевания. Для занятий музыкой и физкультурой в саду оборудуют отдельные залы. Также будут работать логопед и медицинский кабинет. На площадке идут подготовительные работы. Надзор за строительством осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Застройщик — Дирекция заказчика капитального строительства Московской области.

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