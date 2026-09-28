В Коломне проведут благоустройство аллеи имени В. П. Макеева
Фото: [Министерство благоустройства МО]
В Коломне пройдет благоустройство Аллеи Имени Виктора Петровича Макеева площадью 2,47 га, все работы планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
На территории будет расположена шахматная площадка, две зоны отдыха, памятник академику В. П. Макееву, спортивная площадка, детская площадка и площадка для тенниса. Проектное предложение направлено на формирование комфортной и функционально сбалансированной городской среды с учетом существующих природных и градостроительных условий территории. Особое внимание уделяется обеспечению удобства передвижения, визуальной целостности среды и адаптивности пространства к сезонным изменениям.
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