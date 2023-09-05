Всероссийский классный час «RuCode. Искусственный интеллект» пройдет в сентябре

Всероссийский классный час «RuCode. Искусственный интеллект» пройдет с 11 по 22 сентября, сообщает Минцифры России. Он направлен на ознакомление обучающихся с перспективными профессиями в области ИТ-сферы.

Мероприятие организовано Московским физико-техническим институтом – ведущей образовательной организацией в области исследования искусственного интеллекта.

Методические материалы, которые помогут учителям в доступной и увлекательной форме рассказать обучающимся о возможностях искусственного интеллекта и современных сервисах, созданных на его основе, представлены на этом сайте.

Материалы ориентированы на учащихся 5-11 классов и обучающихся по программам среднего профессионального образования.