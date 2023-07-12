Всероссийский конкурс профмастерства проходит на базе аграрного колледжа в Коломне

Всероссийский конкурс профмастерства «Профессионалы» по сельскохозяйственным биотехнологиям проходит на базе аграрного колледжа имени Н. Козлова в Коломне. Об этом сообщили в Минобразования Подмосковья.

Соревнования проводятся в течение этой недели. В них принимают участие представители одиннадцати регионов. Для гостей провели экскурсию по музею колледжа и исторической части города.

«Результаты испытаний станут известны в августе, когда закончатся все соревнования по каждой из дисциплин», - отметили в министерстве.

Предварительный этап соревнований проводится в двадцати пяти субъектах РФ. В них участвуют почти триста студентов из пятидесяти регионов страны. Состязания проводятся в одиннадцати категориях.