Всероссийский «Цифровой Диктант 2024» пройдет в октябре

Ежегодная Всероссийская акция «Цифровой Диктант 2024» пройдет в стране с 10 по 28 октября. Мероприятие организует РАЭК. В этом году его проведут уже в пятый раз.

Тестирование поможет проверить навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знание правил безопасности и культуры общения в сети, а также финансовую киберграмотность.

К участию приглашаются дети в возрасте 10-13 лет, подростки в возрасте 14-17 лет, взрослые в возрасте 18-59 лет и люди старшего возраста от 60 лет.

Диктант будет состоять из пяти блоков вопросов. Первый посвящен цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй — цифровым компетенциям, третий — цифровой безопасности, четвертый — новым технологиям, пятый — финансовой киберграмотности.

После этого, с 29 октября по 10 ноября можно будет выполнить работу над ошибками. В середине ноября подведут итоги акции. Ее проведение позволит определить индекс цифровой грамотности населения России.

Пройти диктант можно будет на сайте проекта.