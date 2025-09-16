Защитой чести и достоинства учителей займутся в России

В России появился новый орган, призванный охранять честь и достоинство педагогов. О создании нового совета говорится на сайте Минпросвещения.

Совещательный орган займется изучением вопросов, касающихся обеспечения и развития системы защиты профессиональной чести и достоинства учителей. Кроме того, он начнет разрабатывать предложения по улучшению законодательства в этой области.

Совет будет рассматривать заявления по спорным ситуациям, которые ранее поступали в региональные комиссии по защите прав учителей. В его задачи также входит подготовка рекомендаций по защите профессиональной репутации педагогов. Важно отметить, что все решения, принимаемые советом, носят рекомендательный характер.

