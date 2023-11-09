Жители Подмосковья могут бесплатно получить дополнительное образование

Жители региона могут бесплатно получить дополнительное образование. Пройти обучение можно в Центре допобразования областного филиала РАНХиГС в рамках реализации программы «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Получить допобразование могут женщины в декрете и женщины с детьми-дошкольниками, предпенсионеры и пенсионеры, безработные, ветераны СВО и другие категории граждан.

Обучение проходит в онлайн-формате в удобное для слушателя время. Это учебные материалы на сайте учреждения, лекции, вебинары, тестирования, самостоятельные работы.

Обучиться можно на менеджера по туризму, специалиста кадровой службы, специалиста архива, менеджера по контекстной рекламе, специалиста по работе с маркетплейсами, HR-аналитика. Доступны и другие программы.

Слушатели, окончившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации.

Получить подробную информацию можно по номеру +7 (495) 926-37-28.