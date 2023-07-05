Жители Подмосковья могут принять участие в образовательных форумах Росмолодежи. На территории ЦФО в этом году планируется провести два мероприятия.

Так, с 18 по 28 июля в Липецкой области пройдет Окружной молодежный образовательный форум Центрального федерального округа «Область будущего».

С 26 июля по 2 сентября в Подмосковье состоится Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов».

В этом году нововведением форумов стала возможность участия старшеклассников и студентов профессиональных образовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет.

Основные темы форумов – образование, наставничество, информационные технологии, предпринимательство, экология и другое.