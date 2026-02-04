Жители Подмосковья смогут зарегистрироваться на новый сезон проекта «Флагманы образования»

Жители Московской области могут принять участие в предварительной регистрации на участие в новом сезоне проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», участниками могут стать педагоги, управленцы, студенты и учащиеся 9-11 классов. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Подать заявку можно здесь. На данном этапе они получат доступ к цифровой экосистеме проекта, где собраны сервисы, направленные на профессиональное развитие: «Библиотека контента» и «Каталог возможностей». Там есть образовательные курсы от ведущих экспертов, методические разработки, образовательные кейсы и аналитика, гид по развитию, росту и новым горизонтам и не только.

«Новый сезон мы решили начать с предварительной регистрации, чтобы познакомить участников с цифровой экосистемой проекта. Это позволит каждому участнику из Московской области выстроить индивидуальную траекторию развития – от оценки сильных сторон до поиска новых возможностей для самореализации», – отметил руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.

Отметим, что проект направлен на выявление наиболее мотивированных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов. Его проводят в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодежи.

