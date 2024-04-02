Жители региона подали 20 тысяч онлайн-заявок на запись ребенка в первый класс

В Московской области вчера стартовал основной этап записи детей в первый класс. По оценкам специалистов, в этом году впервые порог школ переступят порядка 115-120 тысяч ребят. Около 20 тысяч заявлений на зачисление родители подали в первый же день старта регистрации. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Чтобы записать ребенка в школу не надо собирать бумаги и идти к директору. Достаточно зайти на региональный портал госуслуг, выбрать раздел «Запись в школу» и подать заявку. При этом прикреплять никакие документы не надо. Исключение только для детей, у которых есть проблемы со здоровьем и льготных категорий.

Еще одна приятная новость — даже после подачи заявления, оригиналы в школу нести не придется. Специалисты все проверят по общей базе.

«Мы закончили бесшовный перевод дошкольников из детского сада в школы образовательных комплексов, и с начала апреля стартовала запись в 1 класс в школы по месту регистрации. Заявления родители подают очень активно, на данный момент их число превысило 20 тыс», – рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Напомним, в Московской области запись в первый класс проходит в две волны. В первую родители зачисляют детей по месту регистрации ребенка. Если же мама и папа хотят, чтобы чадо училось в другом микрорайоне, то придется подождать. Вторая волна записи стартует 6 июля и продлится до 5 сентября. Правда, в этом случае ребенка возьмут в желаемую школу только при наличии свободных мест.