Депутат Слуцкий раскрывает причину кризиса в школах

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой введения единой федеральной системы оплаты труда для российских педагогов, направленной на устранение значительной разницы в их доходах в зависимости от региона.

Соответствующее предложение содержится в его докладе «ЛДПР против неравенства в школьном образовании», сообщает ТАСС.

Парламентарий обратил внимание на то, что для получения достойного заработка учителям приходится брать непомерное количество часов, что неминуемо ведет к хроническому переутомлению, профессиональному выгоранию и последующему уходу из сферы образования.

«Каждый год мы выпускаем тысячи дипломированных учителей, но в школы идут работать единицы. Проблема - в низких зарплатах и очевидном неравенстве. Разрыв в оплате труда между регионами пугающий», — констатировал Слуцкий.

Вот почему важно в корне пересмотреть подход к оплате труда педагогов, пояснил он.

Глава ЛДПР настаивает на организации дополнительного целевого финансирования субъектов РФ.

«Зарплата учителей - самая важная тема в разговоре о неравенстве в школьном образовании. Она показывает, насколько государство ценит труд тех, кто учит и воспитывает детей, а по большому счету - отношение страны к своему будущему», - подчеркнул Слуцкий.

