Жители Рязани могут пройти образовательный курс Центробанка РФ

Жители Рязани могут стать участниками образовательного курса Центробанка РФ «Финансовый навигатор». Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что в рамках занятий желающие смогут научиться управлять личным бюджетом, эффективно применять разные финансовые инструменты, не вестись на уловки мошенников и защищать свои права.

Уточняется, что в ходе обучения участники получат не только теоретические знания, но и выполнят практические задания, а также разберут жизненные ситуации.

Добавляется, что после трех занятий слушателям будет вручен сертификат о прохождении программы повышения финансовой грамотности «Финансовый навигатор».