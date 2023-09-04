Жителям Подмосковья рассказали, как выбрать письменный стол для школьника

Подмосковные врачи рассказали жителям региона, как правильно выбрать письменный стол для ребенка-школьника. Как сообщила заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением МОДКТОБ Наталья Григорьева, длина стола должна составлять как минимум метр.

Столешницу необходимо разместить на одном уровне с солнечным сплетением. При этом она должна быть под наклоном. Это позволит правильно распределить нагрузку на позвоночник.

Лучше выбирать стол со столешницей, угол наклона которой можно регулировать в зависимости от занятия ребенка. Так, для чтения ее лучше установить под углом около двадцати градусов, для письма - под углом десять градусов, для ручных работ - под углом от нуля до пяти градусов.

Во время работы за столом ноги ребенка должны стоять на полу и под прямым углом.

Также важно подобрать правильный стул. Он должен соответствовать росту ребенка. При его выборе следует обратить внимание на наличие поддержки поясничного отдела.