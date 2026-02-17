Жителям Подмосковья рассказали о старте проекта «Академия КСВО РФ»

В России стартовал проект Комитета семей воинов Отечества «Академия КСВО РФ», направленный на обучение команд, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и их семьям. Он подойдет для некоммерческих организаций, студенческих групп и общественных объединений, сообщили в пресс-службе проекта.

«Нам очень важно, чтобы те наши звездочки, которых мы увидим, чтобы про них знали все. Потому что волонтерство, социальное проектирование — это люди-архитекторы. И очень важно, чтобы они увидели в глазах других, что другим их работа нужна», — отметила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Партнером проекта выступает АНО «Таврида.Арт». После отбора участниками очного обучения станут 50 команд НКО и волонтерских групп регионального уровня, в состав которых войдет руководители проектной группы, медиаволонтер и волонтер по проектной деятельности. Все они будут проходить свое обучение у федеральных экспертов по профильному направлению.

Руководитель проекта «Академия КСВО РФ» Анастасия Скорятина добавила, что проект в первую очередь закрывает задачу президента России Владимира Путина и объединяет людей в Год народного единства. Обучение пройдет с 30 марта по 3 апреля в Академии «Меганом» в городе Судаке, Республика Крым. Регистрация команд осуществляется через официальный сайт организатора проекта www.ксво.рф до 23 февраля, узнать подробности можно здесь.

