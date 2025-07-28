Жителям Подмосковья разъяснили порядок приема детей участников СВО на обучение в вузы по квоте

В 98-й военной прокуратуре гарнизона разъяснили порядок приема детей участников СВО на обучение в вузы в рамках специальной квоты, которая была определена Указом президента РФ от 9 мая 2022 года.

Так, поступить на бакалавриат и специалитет в рамках бюджетных мест могут дети участников СВО, боевых действий на территории РФ, а также направленных в другие государства органами госвласти РФ.

При этом дети военнослужащих и сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание, принимаются на обучение без вступительных испытаний. Исключение составляют дополнительные экзамены творческой и (или) профессиональной направленности. Остальные принимаются на обучение на основании результатов экзаменов или ЕГЭ.

Отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и сотрудников должно быть подтверждено документами, выданными военным комиссариатом, воинской частью. Также статус детей участников боевых действий может быть подтвержден справкой, получить которую можно через сайт госуслуг, в МФЦ или в воинской части.

При подаче заявления поступающим нужно указать, что они являются детьми военнослужащих или сотрудников, и представить подтверждающие документы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил бойцов СВО в реабилитационном центре «Ясенки».