«Знание арабского — не экзотика»: в Госдуме поддержали введение арабского языка в школах России

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru неожиданно ярко высказался в поддержку идеи ввести арабский язык в школьную программу, назвав это инициативу не просто полезной, а почти поэтичной — «прикосновением к великой культуре».

Парламентарий не скрывал личной симпатии к предмету: он признался, что уже давно осваивает арабский самостоятельно, и находит его невероятно красивым и глубоким.

По мнению Милонова, противники такого нововведения руководствуются отнюдь не педагогическими соображениями. Он иронично заметил, что громче всех возмущаются, как правило, те, кто и с родным русским языком справляется с трудом, а потому «язык точно не виноват» в их страхах.

Депутат призвал смотреть на вещи шире: арабский — это не просто набор букв, а ключ к пониманию огромного региона, активно влияющего на мировую экономику и международную торговлю. В условиях современных геополитических реалий, считает он, знание арабского становится не экзотикой, а насущной необходимостью для выстраивания прочных деловых и культурных связей.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что ЕГЭ по арабскому языку может появиться не ранее 2033 года.