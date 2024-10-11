Тринадцать подмосковных УК привлекли к ответственности за нарушения в содержании домов
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье привлекли к ответственности тринадцать управляющих компаний за нарушения в содержании домов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Административные дела в отношении организаций рассмотрели на заседании, в котором приняли участие представители министерства и военной прокуратуры.
Рассматривались дела полутора десятков организаций из девяти муниципалитетов. По итогам заседания выписали постановления на сумму 3,3 миллиона рублей и выдали шесть предупреждений.