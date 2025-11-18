Губернатор Подмосковья проверил работу предприятия по выпуску косметики в Солнечногорске

«Хочу пожелать коллективу предприятия успехов, реализации всех масштабных планов и новых больших достижений. Мы стараемся поддерживать такие предприятия. Видим, что наши производства берут новые объемы и осваивают линейки, которые раньше были только под иностранными этикетками. Важно, что развиваются предприятия с продукцией на основе собственных разработок», — сказал губернатор.

Сейчас компания выпускает 7 млн банок косметики в месяц. С открытием нового комплекса в Есипово объемы производства вырастут в два раза. Он станет уже вторым. Инвестиции составили 1,4 млрд рублей, было создано более 500 рабочих мест.

«Управление всем производством здесь полностью автоматическое, у нас вообще нет контакта «человек — машина». И загрузка, и фасовка готовой продукцией, и технологические процессы осуществляется за счет роботизированных технологий. Мы очень гордимся такой разработкой. На обустройство завода у нас ушло около двух лет. Это наша вторая площадка, но в следующем году хотим запустить уже третью», — рассказала основатель бренда Елена Назарова.

На предприятии четыре современных реактора. Два из них «варят» шампуни и гели, остальные — кремы и кондиционеры. В ближайшее время планируется установить еще два универсальных. Также на предприятии обустроена лаборатория для разработки оригинальных косметических рецептур и формул. Компания сотрудничает с научным центром «Сколково» и развивает линейку так называемой «умной косметики».

Предприятие поддерживает участников СВО и их семьи. В ближайшее время на новый завод устроят двух ветеранов СВО. Сегодня их семьи посетили объект с экскурсией, которая была организована в рамках проекта «Промышленный туризм».

«Эта программа для того, чтобы ребята, которые возвращаются, могли найти себе работу по душе, планировать свое будущее. Наша команда активно ее реализует, есть результаты», — сказал губернатор.

