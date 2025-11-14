18 декабря проведение открытых торгов по продаже недвижимого имущества ООО «АВТО ЭСТЕЙТ»

Лот № 1. Земельный участок с Кадастровым номером 50:22:0010211:114, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Люберецкий, г. Люберцы, ш. Новорязанское, дом 1, 1 Г, Площадью 4687 кв. м, Категория земель: Земли населенных пунктов. Нежилое здание с Кадастровым номером 50:22:0000000:1440, Местоположение: Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ш. Новорязанское, д. 1Г, Площадью 10872,6 кв. м, Количество этажей: 6, в том числе подземных 2, на земельном участке с Кадастровым номером: 50:22:0010211:114.

Начальная цена продажи Лота: 432000000,00 руб., в том числе НДС - 6095238,10 руб.



Ознакомление с характеристиками имущества осуществляется на сайте Электронной площадки, ознакомление с имуществом и правоустанавливающими документами на него осуществляется по месту нахождения имущества в период приема заявок по заявке, направляемой на электронную почту организатора торгов. Имущество является предметом залога, при переходе прав на заложенное имущество к покупателю ипотека сохраняется. Сведения об иных ограничениях в использовании или ограничениях права на объект недвижимости или обременениях объекта недвижимости содержатся в Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, размещенной на сайте Электронной площадки.



Торги проводятся в электронной форме. Подведение итогов торгов, прием заявок на участие в торгах и предложений о цене производится в сети Интернет на сайте Электронной площадки «Центр Реализации. Бизнес торги» по адресу: https://business.centerr.ru/.



К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, соответствующую требованиям, установленным законодательством и указанным в сообщении о проведении торгов, представившие документы, подтверждающие их право быть покупателем, оформленные надлежащим образом, и внесшие задаток в установленном порядке на основании Договора задатка. Оформление участия в торгах производится путем подачи посредством электронного документооборота на сайте по указанному адресу в указанный в настоящей публикации срок Заявки на участие в торгах в форме электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя - юридического лица; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя - физического лица; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; обязательство Заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к Продавцу и о характере этой заинтересованности. К заявке в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью Заявителя на электронной площадке, должны прилагаться копии следующих документов: платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающего внесение Заявителем установленной суммы задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества; Договора задатка, подписанного со стороны Заявителя; Уведомления, что в отношении заявителя на день подачи заявки деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; Уведомление, что Заявитель ознакомился с порядком проведения торгов, проектом договора купли-продажи и предметом торгов; Согласия Заявителя на обработку персональных данных заявителя Организатором торгов, Продавцом и оператором электронной площадки (в отношении заявителей и представителей заявителей); Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); учредительных документов (для юридического лица); документов, подтверждающих полномочия действующего без доверенности от имени Заявителя руководителя (для юридического лица); решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника торгов приобретение лота или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой или письменного уведомления заявителя об отсутствии оснований для получения решения об одобрении или о совершении крупной сделки по приобретению данного имущества в случае его не предоставления (для юридического лица); Выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документа, удостоверяющего личность (для физического лица); подтверждение полномочий на осуществление действий от имени заявителя; нотариально заверенного согласия супруга на приобретение имущества. Особенности участия в торгах иностранных юридических лиц и граждан определяются действующим законодательством, соответствующие требования указаны на сайте Электронной площадки.



Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если: заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов; представленные заявителем сведения и документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны, или не подтверждают право заявителя быть покупателем в соответствии с действующим законодательством; поступление задатка в указанном размере в установленный срок на счет, указанный в сообщении о проведении торгов, не подтверждено.



Для участия в торгах претендент должен внести задаток в размере 1% от начальной цены имущества (Лота), что составляет 4320000,00 руб. (НДС не облагается), в срок не позднее даты окончания приема заявок, на основании Договора задатка на счет для зачисления задатков, открытый Оператором электронной площадки, по реквизитам: Получатель ООО «Центр реализации» (ИНН 7704875918 КПП 770401001) Р/с 40702810300000102083 в ПАО «Банк ПСБ» г. Ярославль БИК 044525555 К/с 30101810400000000555.



Торги проводятся в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене. Предложения о цене имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов, шаг аукциона 5% от начальной цены. Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую цену. Дата и время начала представления заявок на участие в торгах: 18.11.2025 в 00:00 МСК, дата и время окончания представления заявок: 12.12.2025 в 23:59 МСК, начало торгов, то есть дата и время начала представления предложений о цене: 18.12.2025 в 12:00 МСК.



Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней с даты получения предложения Продавца заключить договор, которое должно быть направлено победителю в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Проект Договора купли-продажи размещен на сайте Электронной площадки Оплата имущества производится не позднее 30 дней со дня подписания договора на счет ООО «АВТО ЭСТЕЙТ» (ИНН 5027302512, КПП 502701001): Р/с 40702810924830000051 ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва БИК 044525411 К/с 30101810145250000411. В случае нарушения покупателем сроков оплаты проданного имущества (Лота) договор с ним считается незаключенным, о чем Продавец направляет Покупателю простое письменное уведомление. Покупатель утрачивает право на приобретение имущества, внесенный задаток покупателю не возвращается.



Организатор торгов: ООО «Аукционторг» (ИНН 7703193197, ОГРН 1037700035670, почтовый адрес: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 9, телефон (910) 476-11-20, е-mail: aukciontorg@mail.ru).