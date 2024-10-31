Восемнадцать школ построят по нацпроекту в Подмосковье в этом году

Строительство восемнадцати школ запланировано на текущий год в Подмосковье в рамках нацпроекта «Образование», передает Министерство экономики и финансов Московской области.

Четырнадцать учреждений более чем на четырнадцать с половиной тысяч мест уже ввели в тринадцати муниципалитетах. До конца года построят еще четыре объекта почти на четыре тысячи мест.

В общей сложности в рамках нацпроекта за шесть лет в области построили 151 школу на 108 тысяч мест, а также провели ремонт в 64 образовательных учреждениях.

В этом году на реализацию нацпроекта в регионе выделили тридцать миллиардов рублей, в том числе шесть миллиардов из федерального бюджета. Расходы исполнены на 65%.