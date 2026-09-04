В Башкирии состоялся суд над школьником, напавшим с ножом на одноклассника

Кушнаренковский районный суд в Башкирии отправил под домашний арест подростка, который утром 4 сентября нанес ножевые ранения однокласснику в местной гимназии, пишет РИА Новости . Подозреваемый в покушении на убийство будет находиться под надзором в течение двух месяцев.

Утром в среду в гимназии села Кушнаренково после первого урока девятиклассник нанес ножевые ранения однокласснику. По версии следствия, конфликт между подростками произошел из-за личных неприязненных отношений. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство, подозреваемый был задержан.

Кушнаренковский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Подросток будет находиться под надзором в течение двух месяцев. Решение суда вступило в силу.

В минздраве республики сообщили, что пострадавший мальчик получил множественные ранения. Хирурги в местной больнице экстренно прооперировали пациента. Позже на вертолете его доставили в уфимскую больницу. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, однако врачи фиксируют положительную динамику.

Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего, суд и правоохранительные органы держат ситуацию на контроле.

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