Российские «Молнии-ПВО» пошли на таран: дроны уничтожают врага в воздухе

На краснолиманском участке фронта российские военные применили новую тактику — FPV-дроны самолетного типа «Молния-ПВО» идут на таран украинских беспилотников, превращая воздушное пространство в арену смертельных столкновений. Об этом сообщает ТАСС.

Минобороны России официально подтвердило, что расчеты беспилотных систем начали использовать БПЛА «Молния-ПВО» для борьбы с воздушными целями противника. Речь идет о таранных ударах, когда дрон-перехватчик физически сбивает вражеский аппарат в воздухе. Эта тактика позволяет уничтожать украинские беспилотники без расхода дорогих ракет ПВО и с минимальным временем на перехват.

По данным военного ведомства, «Молнии-ПВО» не только атакуют, но и несут постоянное дежурство в районах прикрытия, ведя непрерывную разведку воздушного пространства.



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