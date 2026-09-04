Врачи спасли россиянина с почти отказавшим телом из-за панкреонекроза

Врачи Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга спасли 27-летнего мужчину, который поступил с острым панкреонекрозом, осложненным сепсисом и сильным кровотечением. Пациент провел в стационаре 118 дней, перенес 22 операции, а 40 из них находился в реанимации. Об этом пишет URAL.KP.RU .

Пациент поступил в больницу еще в феврале 2026 года с острым некротическим панкреатитом. Болезнь быстро осложнилась гнойным воспалением тканей вокруг поджелудочной железы, сепсисом и нарушением работы жизненно важных органов. К этому добавились тромбоз вен и сильная кровопотеря, что привело к развитию септического и геморрагического шока.

Врачам пришлось не только бороться с инфекцией, но и контролировать сахарный диабет пациента. За время лечения пациент провел 40 дней в отделении реанимации и анестезиологии, а общий срок госпитализации составил 118 дней.

Заведующий отделением гнойной хирургии ГКБ №40 Кирилл Плаксин отметил, что успех стал результатом ежедневной командной работы: специалисты подбирали антибиотикотерапию, дренировали очаги инфекции, боролись с последствиями кровопотери и поддерживали функции организма.

Сейчас мужчина находится дома, его жизни ничего не угрожает. Сам пациент признается, что врачи буквально вернули его с того света. По данным Всемирного общества экстренной хирургии, при инфицированном некрозе поджелудочной железы с органной недостаточностью летальность достигает 50%, что делает этот случай настоящим чудом медицины.