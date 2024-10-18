Аграрии Подмосковья собрали более тысячи тонн лука и чеснока

Сельхозпроизводители региона собрали свыше тысячи тонн лука и чеснока. Работы по сбору урожая этих культур полностью завершились, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Площадь сбора урожая в текущем году составляла 86 гектаров. Большая часть площадей — 75 гектаров — была засеяна репчатым луком. Оставшиеся 11 гектаров — чесноком.

Больше всего лука собрали в Дмитрове — 1,1 тысячи тонн. Лидером по сбору чеснока стали Луховицы, где было собрано четыре тонны.

Сбор урожая овощей открытого грунта в области еще не завершен. Работы выполнены практически на 80%.