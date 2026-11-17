Специалист по пищевой безопасности Дон Шаффнер предупредил, что ряд распространенных кухонных привычек может привести к заражению ботулизмом. Об этом сообщает The Washington Post.

По словам эксперта, одним из самых коварных источников инфекции становится рыба в вакуумной упаковке, которую размораживают в холодильнике, не вскрывая пакет. Отсутствие кислорода создает идеальные условия для размножения бактерий и выработки токсина. Шаффнер рекомендовал перед разморозкой извлечь продукт из упаковки, обеспечив приток воздуха.

Опасность представляет и запеченный картофель, длительное время хранившийся в фольге при комнатной температуре. Кроме того, риск несет домашняя консервация, приготовленная с нарушением технологии. Эксперт также советует не употреблять консервы с глубокими вмятинами, вздутиями или следами протекания.

Еще одна ошибка касается детей: мед нельзя давать малышам младше года. Продукт может содержать споры Clostridium botulinum, которые безвредны для взрослых, но вызывают тяжелое заболевание у младенцев.

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