До 1 декабря 2026 года включительно россиянам нужно уплатить имущественные налоги за 2025 год. Речь идет о налогах на квартиры, дома, земельные участки и автомобили, а также об отдельных суммах НДФЛ, указанных в налоговом уведомлении, например с дохода от продажи машины. Что произойдет, если пропустить срок, насколько быстро начнут расти пени и могут ли налоговики списать деньги со счета без суда, об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Белоусов Никита.

По словам эксперта, если не внести платеж до конца 1 декабря, со 2 декабря образуется задолженность. За каждый день просрочки налоговая будет начислять пени.

«Для физических лиц они составляют одну трехсотую действующей ключевой ставки Центрального банка от суммы задолженности. Например, при долге в ₽10 тысяч и ключевой ставке 14% пени составят примерно ₽4 67 копеек за каждый день просрочки», — пояснил юрист.

Штраф в 20% по статье 122 Налогового кодекса связан с неуплатой или неполной уплатой налога в результате неправомерных действий или бездействия. При умышленном нарушении санкция может составить 40%. Поэтому обычную просрочку платежа по налоговому уведомлению не следует путать с налоговым правонарушением, за которое предусмотрен отдельный штраф.

«Штраф в размере 20 или 40% за обычную просрочку уплаты имущественного налога, рассчитанного налоговой инспекцией, автоматически не назначается», — подчеркнул Белоусов.

Если человек не погасит задолженность, налоговая направит ему требование об уплате с указанием срока. Если и после этого долг останется, инспекция сможет перейти к взысканию.

«Но если задолженность не погасить, последствия могут быть серьезнее. Налоговая направит требование об уплате, а затем при соблюдении установленной процедуры сможет взыскать бесспорную задолженность непосредственно с банковских счетов гражданина, даже без обращения в суд», — объяснил юрист.

Если взыскание дойдет до судебных приставов, возможны арест имущества и ограничение выезда за границу при наличии предусмотренных законом оснований.

Проверить начисления можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или на портале Госуслуг. Стоит сверить объекты недвижимости, автомобиль, суммы налогов и реквизиты. Если уведомление не пришло, это не всегда означает, что платить ничего не нужно: лучше самостоятельно проверить, есть ли начисления.