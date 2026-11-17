Выездное заседание аттестационной комиссии прокуратуры Московской области прошло в Центральном парке «Патриот» под председательством первого заместителя прокурора региона Андрея Ганцева. Молодые специалисты подтвердили соответствие своим должностям и приняли присягу прокурора.

Событие приурочили к 85-летию Битвы под Москвой. На присяге присутствовали студенты выпускных курсов МГЮА имени О. Е. Кутафина и Университета прокуратуры РФ, а также почетные гости: Герой России, депутат Госдумы IX созыва Людмила Болилая, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий и участник СВО, Чеховский городской прокурор Александр Ульянов.

После официальной части участники возложили цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей» и осмотрели музейный комплекс «Дорога памяти».

Завершился выезд встречей с президентом Фонда памяти полководцев Победы Наталией Коневой, а также выступлениями участников СВО Павла Коломацкого и Александра Ульянова о военной службе и сохранении исторической памяти.