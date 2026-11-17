Украина оказалась в самом уязвимом положении по противоракетной обороне за все время конфликта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на посла Украины при НАТО Алену Гетманчук.

Гетманчук заявила, что не припомнит момента за все время войны, когда украинская сторона была бы столь уязвима с точки зрения противодействия баллистическим ракетам. По ее словам, дефицит перехватчиков необходим как для защиты, так и для усиления позиций Киева за столом переговоров.

Ранее стало известно, что украинская ПВО перешла на режим тотальной экономии ракет.