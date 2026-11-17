Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об отправке из Грозного в зону проведения специальной военной операции новой группы добровольцев, пишет aif.ru со ссылкой на его Telegram-канал.

В состав сформированного отряда вошли как жители республики, так и мужчины, приехавшие из других субъектов России. Примечательно, что для многих участников этой группы командировка на передовую стала далеко не первой — часть бойцов отправляется в зону спецоперации во второй, а некоторые уже в третий раз.

Перед выездом каждый доброволец прошел ускоренный курс боевой подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Все финансовые и организационные расходы — от закупки современной экипировки и обмундирования до оплаты проезда и проживания во время сборов — полностью закрыл Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

По словам руководителя региона, бойцы настроены решительно, «четко осознают свою миссию и готовы с честью выполнить любой приказ». Кадыров также добавил, что в республике искренне гордятся каждым воином.